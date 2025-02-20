Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:04, 20 февраля 2025Мир

Фон дер Ляйен заподозрили в единоличном управлении ЕС

Politico: Фон дер Ляйен почти единолично управляет ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен все жестче контролирует Европейский союз (ЕС) и почти единолично им управляет. Об этом сообщает журнал Politico.

«Все политические решения принимаются на уровне президента [Еврокомиссии]», — заявил изданию посол одной из стран, не входяшей в ЕС.

По словам европейского чиновника, давшего комментарий Politico, фон дер Ляйен в день инаугурации президента США Дональда Трампа приказала всем советникам еврокомиссаров сделать репосты ее поздравления и «ни при каких обстоятельствах не добавлять ничего от себя».

Ранее в Еврокомиссии обеспокоились из-за стремительных и односторонних действий ее председателя Урсулы фон дер Ляйен по «упрощению» норм ЕС.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США рассматривают возможность автоматического включения Украины в НАТО. Это условие может стать частью мирного соглашения

      Канье Уэст решил отречься от нацизма

      В Госдуме предупредили об акциях «беглых нацпредателей»

      Появились первые фото сгоревшего в Нижегородской области самолета

      Военнослужащим в Подмосковье вручили десятки ключей от квартир

      США задумались о сокращении военного присутствия в Европе

      Доллар укрепил позиции в международной торговле

      Один из начальников ФСБ России ушел в отставку

      Бывшего замминистра культуры российского региона оштрафовали за растрату

      В России осудили мать и дочь из Колумбии за попытку сбыть 600 килограммов кокаина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше