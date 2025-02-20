Фон дер Ляйен заподозрили в единоличном управлении ЕС

Politico: Фон дер Ляйен почти единолично управляет ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен все жестче контролирует Европейский союз (ЕС) и почти единолично им управляет. Об этом сообщает журнал Politico.

«Все политические решения принимаются на уровне президента [Еврокомиссии]», — заявил изданию посол одной из стран, не входяшей в ЕС.

По словам европейского чиновника, давшего комментарий Politico, фон дер Ляйен в день инаугурации президента США Дональда Трампа приказала всем советникам еврокомиссаров сделать репосты ее поздравления и «ни при каких обстоятельствах не добавлять ничего от себя».

Ранее в Еврокомиссии обеспокоились из-за стремительных и односторонних действий ее председателя Урсулы фон дер Ляйен по «упрощению» норм ЕС.