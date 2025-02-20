ФСБ пресекла попытку диверсии в российском городе

ФСБ: Житель Сочи пытался поджечь оборудование на железной дороге по заказу Киева

Сотрудники ФСБ пресекли попытку диверсии в Сочи, при попытке совершить поджог оборудования на железной дороге задержан местный житель. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина выполнял задание украинского куратора. ФСБ показала оперативное видео с задержанием диверсанта.

На кадрах видны силовики, которые скручивают мужчину.

Сочинец по собственной инициативе вышел на связь с представителями проукраинской террористической организации. Там ему дали задание изготовить три зажигательных устройства для поджога. Он попался с поличным. В ФСБ отметили, что пострадавших нет, оборудование не повреждено.

18 февраля сообщалось, что неизвестные пытались поджечь вышку сотовой связи недалеко от столичного аэропорта Домодедово.