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10:37, 20 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ пресекла попытку диверсии в российском городе

ФСБ: Житель Сочи пытался поджечь оборудование на железной дороге по заказу Киева
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ пресекли попытку диверсии в Сочи, при попытке совершить поджог оборудования на железной дороге задержан местный житель. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина выполнял задание украинского куратора. ФСБ показала оперативное видео с задержанием диверсанта.

На кадрах видны силовики, которые скручивают мужчину.

Сочинец по собственной инициативе вышел на связь с представителями проукраинской террористической организации. Там ему дали задание изготовить три зажигательных устройства для поджога. Он попался с поличным. В ФСБ отметили, что пострадавших нет, оборудование не повреждено.

18 февраля сообщалось, что неизвестные пытались поджечь вышку сотовой связи недалеко от столичного аэропорта Домодедово.

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