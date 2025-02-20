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16:14, 20 февраля 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины рассказал о встрече со спецпосланником Трампа

Сибига: На встрече с Келлогом обсуждались пути достижения мира на Украине
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

По словам главы МИД Украины, в ходе встречи стороны обсуждали пути достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.

«Я подтвердил готовность Украины к достижению мира через силу и наше видение необходимых шагов», — рассказал Сибига.

Ранее Келлог раскрыл позицию США по гарантиям безопасности Украине. Он сообщил, что Вашингтон понимает их важность для Киева в мирном урегулировании конфликта.

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