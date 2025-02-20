Глава МИД Украины рассказал о встрече со спецпосланником Трампа

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.
По словам главы МИД Украины, в ходе встречи стороны обсуждали пути достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.
«Я подтвердил готовность Украины к достижению мира через силу и наше видение необходимых шагов», — рассказал Сибига.
Ранее Келлог раскрыл позицию США по гарантиям безопасности Украине. Он сообщил, что Вашингтон понимает их важность для Киева в мирном урегулировании конфликта.