Глава МИД Украины рассказал о встрече со спецпосланником Трампа

Сибига: На встрече с Келлогом обсуждались пути достижения мира на Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

По словам главы МИД Украины, в ходе встречи стороны обсуждали пути достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.

«Я подтвердил готовность Украины к достижению мира через силу и наше видение необходимых шагов», — рассказал Сибига.

Ранее Келлог раскрыл позицию США по гарантиям безопасности Украине. Он сообщил, что Вашингтон понимает их важность для Киева в мирном урегулировании конфликта.