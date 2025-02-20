Голливудская актриса стала женщиной года по версии TIME

Журнал TIME назвал актрису Николь Кидман одной из трех женщин года

Актриса Николь Кидман, которая снялась в одном из самых обсуждаемых фильмов 2024 года, «Плохая девочка», стала женщиной года по версии журнала TIME. Об этом говорится в публикации на сайте издания.

Как отмечают журналисты, Кидман своей упорной работой в киноиндустрии и активной позицией буквально создает рабочие места для других женщин, как в случае с Халиной Рейн, снявшей нашумевшую «Плохую девочку».

«Кидман снялась в провокационном фильме режиссера Халины Рейн. Ее участие может дать практически любому проекту зеленый свет, так что она создает рабочие места. Она открыто стремится изменить соотношение женщин и мужчин в индустрии», — сообщается на сайте.

Ранее стало известно, что Николь Кидман раскрыла неожиданный секрет успеха интимных сцен.