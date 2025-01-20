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16:59, 20 января 2025Культура

Николь Кидман раскрыла неожиданный секрет успеха интимных сцен

Николь Кидман назвала рычание и похрюкивание секретом успеха интимных сцен
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Николь Кидман

Николь Кидман. Фото: Daniel Cole / Reuters

Голливудская актриса Николь Кидман, которая сыграла в эротическом триллере «Плохая девочка», раскрыла неожиданный секрет успеха интимных сцен. Ее слова приводит The Sun.

По мнению артистки, идеальная сцена такого характера содержит «животные звуки» — рычание и похрюкивание. Она также отметила, что реалистичные постельные сцены должны заменить «глянцевые картинки» в кино, так как «это огромная часть того, кем мы являемся как люди».

Ранее звезда фильма «Анора» Майки Мэдисон раскрыла подробности съемок сексуальных сцен с российским актером Марком Эйдельштейном.

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