Николь Кидман раскрыла неожиданный секрет успеха интимных сцен

Николь Кидман назвала рычание и похрюкивание секретом успеха интимных сцен

Голливудская актриса Николь Кидман, которая сыграла в эротическом триллере «Плохая девочка», раскрыла неожиданный секрет успеха интимных сцен. Ее слова приводит The Sun.

По мнению артистки, идеальная сцена такого характера содержит «животные звуки» — рычание и похрюкивание. Она также отметила, что реалистичные постельные сцены должны заменить «глянцевые картинки» в кино, так как «это огромная часть того, кем мы являемся как люди».

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