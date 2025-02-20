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01:59, 20 февраля 2025Мир

Гвардия Швейцарии прокомментировала информацию о подготовке похорон папы Римского

Швейцарская гвардия опровергла данные о подготовке похорон папы Римского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Гвардия Швейцарии, охраняющая Папу Римского Франциска, опровергла данные о подготовке к его похоронам. Об этом представитель гвардии сообщил газете Blick.

«Мы продолжаем работать в обычном режиме», — сказал он. Собеседник издания добавил, что гвардия будет обеспечивать безопасность понтифика как обычно.

Ранее появилась информация о том, что гвардейцы начали репетировать похороны папы Римского на случай его кончины. У понтифика развилась двусторонняя пневмония. Сообщалось, что его клиническое состояние «продолжает представлять собой сложную картину».

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