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12:33, 20 февраля 2025Россия

Хинштейн заявил о намеренных поджогах ВСУ в Курской области

Хинштейн: ВСУ намеренно поджигают сухую траву в приграничье
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно поджигают сухую траву в приграничье Курской области. Об этом в своем Telegram заявил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Обговорили подготовку к тушению не только лесных, но и ландшафтных пожаров в Курской области. К сожалению, в нынешних условиях это особенно важно — есть примеры, когда враги сознательно поджигают сухую траву, провоцируя возгорание», — обозначил губернатор.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. По данным Хинштейна, за это время в атакованном ВСУ российском регионе обезвредили почти 2 тысячи взрывоопасных предметов.

Ранее в Генштабе сообщили, что российские военные освободили около 64 процентов занятой ВСУ территории Курской области. Инициатива, как отметили там, находится на стороне ВС РФ.

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