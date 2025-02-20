Хинштейн: ВСУ намеренно поджигают сухую траву в приграничье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно поджигают сухую траву в приграничье Курской области. Об этом в своем Telegram заявил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Обговорили подготовку к тушению не только лесных, но и ландшафтных пожаров в Курской области. К сожалению, в нынешних условиях это особенно важно — есть примеры, когда враги сознательно поджигают сухую траву, провоцируя возгорание», — обозначил губернатор.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. По данным Хинштейна, за это время в атакованном ВСУ российском регионе обезвредили почти 2 тысячи взрывоопасных предметов.

Ранее в Генштабе сообщили, что российские военные освободили около 64 процентов занятой ВСУ территории Курской области. Инициатива, как отметили там, находится на стороне ВС РФ.