Россиян предупредили о невыгодности досрочного погашения ипотеки

Экономист Балынин: Без досрочного закрытия ипотеки можно накопить 400 тыс руб.

Выбрав вместо досрочного погашения ипотеки банковский вклад, можно накопить сотни тысяч рублей. О такой альтернативе «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам экономиста, досрочно закрывать жилищный кредит невыгодно, если ипотечная ставка хотя бы на 1–3 процентных пункта ниже, чем по вкладам. С учетом тенденцию к снижению ставок по вкладам ипотечникам имеет смысл зафиксировать текущий процент на максимально возможный период и положить имеющиеся в свободном распоряжении средства в банк, считает Балынин. «Сейчас еще есть по-прежнему выгодные предложения депозитов по 25 процентов на пять лет. При такой схеме человек может накопить 400 тысяч рублей», — заявил собеседник издания.

К примеру, если ипотека была оформлена в 2023 году на сумму в 5 миллионов рублей под 13 процентов сроком на 25 лет, то долг на данный момент составлял бы 4,96 миллиона рублей. При наличии в свободном доступе 555 тысяч рублей за счет них можно частично погасить задолженность: срок платежей тогда сократится до 16 лет 8 месяцев, а сумма переплат уменьшится на 5,1 миллиона рублей. Однако, если положить эти средства на вклад под 25 процентов на 5 лет, то можно заработать 1,25 миллиона рублей. Внеся этот доход в счет ипотечного долга, на переплатах можно сэкономить 5,5 миллиона рублей, а срок ипотеки уменьшится до 15 лет 1 месяца.

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