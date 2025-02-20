Клава Кока снялась в откровенном топе

Российская певица Клава Кока снялась в белом топе с глубоким декольте

Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, снялась в откровенном наряде. Соответствующие посты появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,3 миллиона подписчиков.

28-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах на кухне в белом наряде. Она надела кроп-топ с глубоким декольте, который обнажал часть ее груди и живот, и пушистые брюки с широкими штанинами.

Знаменитость распустила волосы и сделала макияж, нанеся на щеки румяна и подчеркнув контур губ бордовым карандашом.

Ранее в феврале 31-летняя экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук опубликовала фото в откровенном образе.