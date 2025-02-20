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08:56, 20 февраля 2025Мир

Макрон и Стармер прибудут в США

Трамп: Макрон и Стармер запросили встречу и прибудут в США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер запросили встречу и вскоре прибудут в США. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Он скоро прибудет. Он попросил о возможности приехать», — заявил Трамп в ответ на вопрос о предстоящем визите британского премьера.

По словам Трампа, президент Франции также запросил встречу и совершит визит в США. Когда американскому лидеру задали вопрос о примерном сроке этих визитов, он ответил, что они состоятся «очень скоро». В качестве возможной даты он назвал 24 февраля.

Ранее спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог прибыл с визитом в Киев.

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