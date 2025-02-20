Макрон и Стармер прибудут в США

Трамп: Макрон и Стармер запросили встречу и прибудут в США

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер запросили встречу и вскоре прибудут в США. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Он скоро прибудет. Он попросил о возможности приехать», — заявил Трамп в ответ на вопрос о предстоящем визите британского премьера.

По словам Трампа, президент Франции также запросил встречу и совершит визит в США. Когда американскому лидеру задали вопрос о примерном сроке этих визитов, он ответил, что они состоятся «очень скоро». В качестве возможной даты он назвал 24 февраля.

Ранее спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог прибыл с визитом в Киев.