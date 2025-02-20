Маск назвал конфликт на Украине мясорубкой

Маск: Конфликт на Украине — это мясорубка, которая кормит машину взяточничества

Конфликт на Украине — это мясорубка, которая кормит машину взяточничества. С таким заявлением выступил американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

«Вице-президент [США Джей Ди] Вэнс прав... Этот конфликт бессердечен и жесток — мясорубка, которая кормит машину взяточничества», — написал бизнесмен, комментируя слова американского вице-президента.

Ранее Джей Ди Вэнс заявил о численном превосходстве Российской армии над Вооруженными силами Украины. В связи с этим, по его словам, новые поставки оружия Киеву не помогут. Вице-президент США также призвал стороны конфликта стремиться к миру.