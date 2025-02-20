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16:52, 20 февраля 2025Мир

Вице-президент США заявил о превосходстве России над Украиной

Вице-президент США Вэнс: У армии России численное превосходство над ВСУ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

У Российской армии численное превосходство над Вооруженными силами Украины (ВСУ), поэтому новые поставки оружия Киеву не помогут. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в своем аккаунте в социальной сети Х.

«В течение трех лет мы с президентом [США Дональдом] Трампом приводили два простых аргумента: во-первых, конфликт не начался бы, если бы он был у власти; во-вторых, ни у Европы, ни у администрации Байдена, ни у украинцев не было никакого пути к победе. Так было три года назад (...), и это верно сегодня (...). Каков реальный план для Украины? Еще один пакет помощи? Осознается ли то, что у русских численное преимущество, а у европейцев истощены оружейные арсеналы?» — задался вопросом вице-президент.

Вэнс подчеркнул, что у России огромное численное преимущество в живой силе и вооружении и «оно сохранится независимо от дальнейших пакетов западной помощи». Он резюмировал, что стороны «уже сейчас должны стремиться к миру».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подход администрации Трампа к решению украинского кризиса посредством переговоров импонирует Москве. Он подчеркнул, что Москва согласна с Вашингтоном в необходимости разрешить украинский кризис «мирными способами и посредством переговоров».

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