В Кремле оценили подход Трампа к урегулированию на Украине

Песков: России импонирует подход Трампа к урегулированию на Украине

Подход администрации американского лидера Дональда Трампа к решению украинского кризиса посредством переговоров импонирует Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Представители новой американской администрации говорят о том, что необходимо как можно скорее наладить мир на Украине и сделать это посредством переговоров. Эта позиция больше импонирует России, чем позиция предыдущей администрации США. Здесь мы абсолютно согласны с действующей американской администрацией», — указал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва согласна с Вашингтоном в необходимости разрешить украинский кризис «мирными способами и посредством переговоров». Кроме того, он напомнил, что предыдущие власти США «не заявляли никаких целей по инициированию мирного процесса и говорили только о войне».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Трамп поменял свою позицию по планам закончить конфликт на Украине за сутки, так как стал получать больше информации по этому вопросу. При этом он указал, что действия главы Белого дома являются «естественной» реакцией.