Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:14, 20 февраля 2025Мир

Маск пообещал проверить пропажу выделенных Украине миллиардов долларов

Маск согласился с идеей провести аудит выделенных США Украине финансов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Глава Департамента эффективности государственного управления США, американский предприниматель Илон Маск согласился с необходимостью провести аудит финансов, которые Вашингтон выделил Киеву. Так он отреагировал на пост политического активиста Чарли Кирка в соцсети X.

Кирк отметил, что настало время DOGE провести аудит денег, отправленных на Украину. «Ок», — написал Маск.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выделил на поддержку Украины значительно больше средств, чем европейские союзники. По его словам, Соединенные Штаты передали Киеву более 300 миллиардов долларов. При этом, утверждает глава Белого дома, президент Украины Владимир Зеленский не знает о судьбе половины выделенных стране денег.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Депутат рассказал о наказании за спасение девушки от мигрантов с ножами

      В США рассказали о вреде Зеленского самому себе

      Маск пообещал проверить пропажу выделенных Украине миллиардов долларов

      В США оценили влияние критики Трампа в адрес Зеленского на переговоры по Украине

      Синди Кроуфорд опубликовала архивные фото в купальниках

      Раскрыта возможная судьба несогласных с Трампом генералов

      «Реал» победил «Манчестер Сити» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

      Мигрант назвал террористов из «Крокуса» красавчиками и попал в тюрьму

      Российский военный угнал БМП на глазах у солдат ВСУ

      В Киеве раздались новые взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше