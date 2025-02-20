Маск пообещал проверить пропажу выделенных Украине миллиардов долларов

Маск согласился с идеей провести аудит выделенных США Украине финансов

Глава Департамента эффективности государственного управления США, американский предприниматель Илон Маск согласился с необходимостью провести аудит финансов, которые Вашингтон выделил Киеву. Так он отреагировал на пост политического активиста Чарли Кирка в соцсети X.

Кирк отметил, что настало время DOGE провести аудит денег, отправленных на Украину. «Ок», — написал Маск.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выделил на поддержку Украины значительно больше средств, чем европейские союзники. По его словам, Соединенные Штаты передали Киеву более 300 миллиардов долларов. При этом, утверждает глава Белого дома, президент Украины Владимир Зеленский не знает о судьбе половины выделенных стране денег.