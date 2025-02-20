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00:48, 20 февраля 2025Силовые структуры

Мигрант назвал террористов из «Крокуса» красавчиками и попал в тюрьму

Мигрант получил три года колонии за комментарий о террористах из «Крокуса»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Мигрант из Киргизии получил три года лишения свободы за то, что назвал террористов из «Крокус Сити Холла» «красавчиками». Об этом сообщает ТАСС.

Утверждается, что 30-летнего нелегального мигранта Абдинасира уулу Бекзата (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) приговорили к трем годам колонии по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению терроризма»). Он оставил хвалебное сообщение в комментариях в одном из Telegram-каналов.

«Красавчики, для такого движения нужен огромный дух, жаль, что они попались», — написал он. Суд также запретил ему администрировать сайты в течение двух лет.

Ранее в Приморье женщину приговорили за оправдание теракта в «Крокусе». Суд приговорил ее к штрафу в размере 320 тысяч рублей и запретил заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением информации и администрированием сайтов.

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