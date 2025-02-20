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10:01, 20 февраля 2025Экономика

Цены на аренду жилья в Москве пошли на убыль

«Яндекс Аренда»: Аренда однокомнатных квартир в Москве подешевела на 3,4 %
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ставки аренды в Москве пошли на убыль. О текущих расценках на съемное жилье в столице «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда».

По данным аналитиков, по итогам января медианная стоимость аренды студий в Москве снизилась на 1 процент и составила 73 тысячи рублей. Снять однокомнатную квартиру теперь можно на 3,4 процента дешевле — в среднем за 68 тысяч рублей в месяц. Съемные «двушки» за последний месяц подешевели на 3,4 процента, до 95 тысяч рублей. За аренду трехкомнатной квартиры теперь в среднем просят 150 тысяч рублей в месяц, за январь ставка опустилась на 0,2 процента.

Снижение цен наблюдается не только в столице, но и в других российских городах-миллионниках и крупных городах. Такую тенденцию эксперты считают сезонной и объясняют традиционным спадом спроса в период новогодних праздников. В сравнении с концом прошлого года в январе объявление о долгосрочной аренде квартир стали смотреть на 12,3 процента чаще. Ассортимент же съемного жилья за последний месяц вырос на 9,2 процента, рассказали в компании. На той же высоте, по прогнозам экспертов, интерес арендаторов останется вплоть до майских праздников и сезона отпусков.

В целом, по мнению аналитиков сервиса, рынок долгосрочной аренды сохранит вектор прошлого года. Ожидается, что те покупатели, кто приобрел жилье под инвестиции, все чаще будут отказываться от перепродажи в пользу аренды, однако ставки уже не будут так динамично расти, как в 2024 году.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой съемной квартиры в Москве. Для аренды 11-метровой студии в семи минутах от станции метро «Рязанский проспект» понадобится бюджет в 34 тысячи рублей ежемесячно. Доступные объекты также экспонируются вблизи станций «Жулебино», «Дегунино», «Кленовый бульвар» и «Долгопрудная».

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