На Подмосковье обрушились 20-градусные морозы

Синоптик Тишковец: На подмосковные Черусти обрушились 20-градусные морозы

На восточную часть Подмосковья обрушились 20-градусные морозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, минувшей ночью в Москве на ВДНХ минимальная температура находилась в пределах нормы для этого периода и составила минус 10,5 градуса. «В Подмосковье холоднее всего было в Зарайске — минус 15,9, Егорьевске — минус 16,2, Луховицах — минус 16,3, Волоколамске — минус 16,7, Электростали — минус 17,2, Черустях — минус 20,9», — поделился информацией он. Тишковец добавил, что морозы продлятся до конца недели.

Ранее в этот же день специалисты Гидрометцентра предупредили жителей столичного региона о небольшом снеге и гололедице.

