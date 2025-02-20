Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:45, 20 февраля 2025Экономика

На Подмосковье обрушились 20-градусные морозы

Синоптик Тишковец: На подмосковные Черусти обрушились 20-градусные морозы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На восточную часть Подмосковья обрушились 20-градусные морозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, минувшей ночью в Москве на ВДНХ минимальная температура находилась в пределах нормы для этого периода и составила минус 10,5 градуса. «В Подмосковье холоднее всего было в Зарайске — минус 15,9, Егорьевске — минус 16,2, Луховицах — минус 16,3, Волоколамске — минус 16,7, Электростали — минус 17,2, Черустях — минус 20,9», — поделился информацией он. Тишковец добавил, что морозы продлятся до конца недели.

Ранее в этот же день специалисты Гидрометцентра предупредили жителей столичного региона о небольшом снеге и гололедице.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Средиземном море из-за взрывов за месяц повреждены три танкера. Еще два пострадавших судна были связаны с Россией

      Часть россиян предупредили об аномальной погоде

      В «Ростехе» рассказали об эффекте поражения от долгоживущей ударной волны

      Адвокат УПЦ рассказал об отчаянной ситуации на Украине

      Макрон и Стармер прибудут в США

      Критика Трампа в адрес Зеленского оставила Украину без альтернатив в конфликте

      На МКАД произошла авария с двумя грузовиками

      Трамп допустил визит Си Цзиньпина в США

      Амстердам заявил об участии США в создании раскольнической ПЦУ

      В России уроженца Украины приговорили к шести годам за подготовку теракта в Хакасии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше