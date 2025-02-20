На Польшу снова упали странные предметы из космоса

Fakt: На Польшу второй день подряд падают странные предметы из космоса

На Польшу второй день подряд падают предметы из космоса, и в этот раз, 20 февраля, речь идет о странном объекте, попавшем в пруд недалеко от города Черск в Поморском воеводстве. Об этом сообщает портал Fakt.

«В полицию поступило заявление от жительницы Черска, которая сообщила, что на ее участок упал неопознанный предмет (...) Позже полиция нашла обломки ракеты Falcon 9», — отмечается в материале.

Дополнительно уточняется, что делом занялось Польское космическое агентство, которое выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее в польской деревне Коморники под Познанью упал объект, похожий на ракету Falcon-9 американской компании SpaceX, принадлежащей бизнесмену Илону Маску. Представитель местной полиции Лукаш Патерский также указал, что упавший объект может быть обломком ракеты.