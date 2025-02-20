Депутат Рады Гончаренко: Зеленский обещал не выдвигаться на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский обещал не выдвигаться на второй срок, и выполнение этого обещания может сейчас спасти страну. Об этом рассказал народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Хочу напомнить, что сам Зеленский обещал не идти на второй срок. В чем тогда проблема?» — указал он.

По словам Алексея Гончаренко, отказ Владимира Зеленского выдвигаться на второй срок должен положить конец разговорам о выборах и диктатуре на Украине. Украинскому лидеру нужно прямо заявить, что он не идет на выборы, однако этого до сих пор не произошло, добавил депутат.

Ранее Алексей Гончаренко раскритиковал Владимира Зеленского за утрату доверия Соединенных Штатов. По его мнению, последние заявления президента США Дональда Трампа стали печальным итогом «большой дипломатической игры» украинского лидера.