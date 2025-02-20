Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:59, 20 февраля 2025Бывший СССР

На Украине напомнили об обещании Зеленского

Депутат Рады Гончаренко: Зеленский обещал не выдвигаться на второй срок
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обещал не выдвигаться на второй срок, и выполнение этого обещания может сейчас спасти страну. Об этом рассказал народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Хочу напомнить, что сам Зеленский обещал не идти на второй срок. В чем тогда проблема?» — указал он.

По словам Алексея Гончаренко, отказ Владимира Зеленского выдвигаться на второй срок должен положить конец разговорам о выборах и диктатуре на Украине. Украинскому лидеру нужно прямо заявить, что он не идет на выборы, однако этого до сих пор не произошло, добавил депутат.

Ранее Алексей Гончаренко раскритиковал Владимира Зеленского за утрату доверия Соединенных Штатов. По его мнению, последние заявления президента США Дональда Трампа стали печальным итогом «большой дипломатической игры» украинского лидера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ накапливают войска у российской границы. Они могут готовиться к прорыву в Курской и Брянской областях

      Российские войска сбили украинский истребитель

      В самолете с россиянами на борту произошла разгерметизация во время полета

      Названы последствия нападок Зеленского на Трампа

      Самолет разбился в российском регионе. Появились первые кадры с места крушения

      Улучшение отношений между Россией и США объяснили

      Останки бывшего мэра Самары Тархова помогут следователям найти преступника

      Безопасность стального пикапа Tesla оценили

      Россиянин разорвал баннер к 80-летию Победы и попал на видео

      Москвичам пообещали раннюю весну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше