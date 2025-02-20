На Украине признали продвижение ВС России в ДНР

Deep State: ВС России зачистили карман южнее Дачного в андреевском мешке

Российские военные продвинулись в андреевском мешке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State в Telegram.

По информации ресурса, Вооруженные силы (ВС) России полностью зачистили от украинских подразделений «карман» южнее населенного пункта Дачное в андреевском мешке. Также российские военные продвинулись севернее Великой Новоселки и около Барановки.

Вместе с тем Deep State подтвердил освобождение ВС России Свердликово в Курской области.

Ранее стало известно, что российские военные полностью контролируют село Дачное в районе Курахово. Также отмечалось, что они постепенно занимают Андреевку.