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14:41, 20 февраля 2025Бывший СССР

На Украине признали продвижение ВС России в ДНР

Deep State: ВС России зачистили карман южнее Дачного в андреевском мешке
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные продвинулись в андреевском мешке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State в Telegram.

По информации ресурса, Вооруженные силы (ВС) России полностью зачистили от украинских подразделений «карман» южнее населенного пункта Дачное в андреевском мешке. Также российские военные продвинулись севернее Великой Новоселки и около Барановки.

Вместе с тем Deep State подтвердил освобождение ВС России Свердликово в Курской области.

Ранее стало известно, что российские военные полностью контролируют село Дачное в районе Курахово. Также отмечалось, что они постепенно занимают Андреевку.

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