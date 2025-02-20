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09:33, 20 февраля 2025Бывший СССР

На Украине разослали сообщения о русских городах Одессе и Николаеве

Военный эксперт Киселев: На Украине разослали сообщения о русском городе Одесса
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жителям Одесской и Николаевской областей разослали на мобильные телефоны сообщения о том, что эти территории — русские. Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на местное подполье, передает ТАСС.

«Как сообщают наши источники, практически 80 процентов жителей Николаевской и Одесской областей получили сообщения на мобильные телефоны о том, что Одесса и Николаев — это русские города и русские территории», — отметил он.

По словам эксперта, в сообщениях даже говорилось об установлении контроля Вооруженными силами РФ над этими двумя областями Украины. Вместе с тем массовую рассылку Киселев объяснил сбоем, к которому, однако, могли иметь отношение «какие-то соратники» России.

Ранее стало известно, что Одесса частично осталась без отопления. Это произошло из-за повреждения тепломагистрали после серии взрывов в городе.

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