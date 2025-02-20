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03:55, 20 февраля 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о продаже в Россию стальной продукции на 20 миллионов долларов

Экономическая правда: Украина в 2024 году отправила в РФ партию стали на $21 млн
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

В 2024 году украинские фирмы экспортировали в Россию различную стальную металлопродукцию стоимостью 21 миллион долларов, несмотря на официальный запрет. Об этом сообщило местное издание «Экономическая правда» со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Так, по данным издания, в Россию была поставлена 26 871 тонна металлопродукции, в том числе отправлен горячекатаный прокат на 8,645 миллиона долларов, холоднокатаный прокат на 1,068 миллиона долларов и прокат из легированной стали на 11,33 миллиона долларов. При этом за 2023 год экспорт стали в Россию был нулевой.

Издание напомнило, что власти Украины полностью запретили экспорт в Россию в конце сентября 2022 года. В том же году торговля Украины с Китаем упала почти на 60 процентов.

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