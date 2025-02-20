На Западе оценили угрозу терактов против российских посольств

Венгерский антитеррористический центр заявил об анализе угроз посольствам России

Венгерский антитеррористический центр проводит анализ угроз загранучреждениям России, включая посольства, со стороны Украины и принимает все необходимые меры для безопасности объектов. Об этом заявили в правоохранительном ведомстве страны, передает РИА Новости.

«На основании действующего законодательства Венгерский антитеррористический центр постоянно анализирует ситуацию с террористическими угрозами в Венгрии, эксперты оценивают потенциальные источники опасности и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности», — отметили в антитеррористической службе.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Украина может попытаться сорвать переговоры по урегулированию конфликта, организовав серию терактов против российских посольств в Европе. В частности, в ведомстве указали, что террористическая угроза существует в Германии, странах Балтии и Скандинавии.