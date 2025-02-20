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07:31, 20 февраля 2025Ценности

Наряд плюс-сайз-блогерши в спортзале смутил пользователей сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @fitnesswithkaila

Плюс-сайз-блогерша Кайла, более известная по никнейму @fitnesswithkaila, показала наряд для занятий в спортзале и смутила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась в ее акаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 28,3 тысячи подписчиков.

В размещенном ролике инфлюэнсерша предстала в черном худи, телесных облегающих лосинах и кроссовках с белой подошвой. При этом ее глаза были подведены черным карандашом, а волосы собраны в хвост. В видео женщина продемонстрировала приседания со штангой. «Я чуть не ушла с тренировки, потому что подумала, что эти штаны мне не подходят. Но потом я решила, что женщина, которой я хочу быть, не позволит неуверенности помешать ей достичь своих целей», — подписала блогерша кадры.

Зрители, в свою очередь, указали на неподходящий цвет лосин автора видео. По их мнению, они подчеркивают несовершенства фигуры блогерши. «Любому человеку, независимо от его фигуры, следует избегать штанов телесного цвета», «Ты, итак, выглядишь прекрасно, просто цвет лосин выбран неудачно», «Ты сильная и красивая, продолжай в том же духе! Просто в следующий раз купи штаны другого цвета», «Я серьезно думал, что она голая», «Лосины телесного цвета в спортзале следует запретить», — высказывались они.

В августе прошлого года сообщалось, что парагвайскую пловчиху Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни из-за чересчур неприличных нарядов.

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