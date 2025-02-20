Назван лидер рынка музыкального стриминга России

Общее время прослушивания в «Яндекс Музыке» за 2024 год составило 8,8 млрд часов

«Яндекс Музыка» продолжает лидировать по числу подписчиков среди стриминговых сервисов в России по данным исследования GFK за 4-й квартира 2024, говорится в пресс-релизе по финансовым результатам Яндекс Плюса и развлекательных сервисов, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Число подписчиков «Плюса» и развлекательных сервисов за 2024 год выросло на 29 процентов, до 39,2 миллиона. «Яндекс Музыка» впервые раскрыла число слушающих подписчиков в ноябре 2024 года — тогда оно достигло 24 миллионов. При этом уже в декабре 2024-го сервис в течение месяца слушали 26 миллионов подписчиков — на 38 процентов больше, чем годом ранее.

Выяснилось, что подписчики слушают музыку в среднем в пять раз чаще и в пять раз больше, чем пользователи без подписки. Также подписчики чаще посещают выступления артистов и тратят на билеты на концерты на 40 процентов больше. По данным GfK за 4-й квартал 2024 года, «Яндекс Музыка» остается лидером с большим отрывом от ближайшего конкурента.

Общее время слушания музыки за 2024-й составило 8,8 миллиарда часов, что на 59 процентов больше, чем годом ранее. Такие результаты получилось достичь, в частности, благодаря активному развитию системы персональных рекомендаций «Моя волна».

Также в минувшем году «Яндекс Музыка» благодаря интеграции с «Яндекс Афишей» запустила персональные рекомендации концертов и функцию продажи билетов прямо в приложении сервиса. Почти каждый второй подписчик, покупающий билеты на концерты в «Яндекс Музыке», является новым покупателем для «Яндекс Афиши».

Помимо прочего, пресс-служба поделилась показателями других развлекательных сервисов Яндекса. Так, «Кинопоиск» в месяц смотрит 15 миллионов подписчиков «Яндекс Плюса» — на 35 процентов больше, чем годом ранее. В 2024 году «Яндекс Афиша» продала рекордное количество билетов на культурные и спортивные события – 21,4 миллиона штук. Прямые продажи сервиса выросли на 54 процента до 28,7 миллиарда рублей, а продажи билетов на сайтах партнеров показали рост в 32 процента до 9 млрд рублей. Аудитория и доходы «Яндекс Книг» также возросли во многом за счет вовлечения в регулярное чтение прежде мало читающих или нерегулярно читающих людей.

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