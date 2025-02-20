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20:57, 20 февраля 2025Экономика

Названы простые и эффективные способы избавиться от вредителей на даче

Избавиться от вредителей на даче посоветовали при помощи мыла и масла
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Задуматься о борьбе с вредителями на дачном участке лучше всего ранней весной. Простые и эффективные способы отпугнуть нежелательных насекомых назвали эксперты онлайн-издания «БелНовости».

В первую очередь, специалисты посоветовали приготовить раствор из трех столовых ложек соды, 10 литров воды и 50 граммов мыльной стружки. Этим средством нужно опрыскать кусты до распускания почек — так получится отпугнуть тлю и гусениц, а также предотвратить мучнистую росу.

Если на ветках уже появились кладки яиц вредителей, их нужно обработать смесью растительного масла и жидкого мыла (два к одному) — так насекомые окажутся под масляной пленкой и не выживут. «Для усиления эффекта добавьте в смесь несколько капель эфирного масла мяты или полыни — их запах дезориентирует вредителей», — добавили эксперты.

Еще один эффективный метод — приготовить настой табачной пыли. Нужно залить 200 граммов такого порошка кипятком, оставить на сутки, а затем обработать растения. «Запах табака не переносят большинство вредителей, включая крестоцветных блошек и колорадского жука», — пояснили специалисты. Однако опрыскивания нужно проводить в безветренную погоду, чтобы не навредить другим культурам.

Ранее дачников призвали бороться с сорняками на участке при помощи газет. Специалисты предложили накрыть территорию, которая заросла нежелательными растениями, слоем газет (достаточно восемь-десять листов) и присыпать их землей. В качестве верхнего слоя также можно использовать компост. В результате без света сорняки продержатся не больше недели, а бумага перегниет, превратившись в удобрение для культурных растений.

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