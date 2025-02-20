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20:12, 20 февраля 2025Россия

Обломки БПЛА упали в огороды жителей Краснодарского края

Обломки БПЛА упали в огороды жителей в хуторе Новоукраинский Краснодарского края
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В хуторе Новоукраинский Краснодарского края в огородах местных жителей были обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил кубанский оперштаб в Telegram-канале.

«В Крымском районе в результате отражения атаки БПЛА обломки аппаратов упали в огороды жителей в хуторе Новоукраинский», — говорится в сообщении.

Части дронов обнаружили по трем адресам. Во всех случаях дома и постройки повреждения не получили, пострадавших нет. Территории падения оцепили, на места прибыли сотрудники специальных служб.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали краснодарский города Славянск-на-Кубани. Затем глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Максим Бондаренко заявил о работе системы оповещения об опасности удара с воздуха.

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