Обломки БПЛА упали в огороды жителей Краснодарского края

Обломки БПЛА упали в огороды жителей в хуторе Новоукраинский Краснодарского края

В хуторе Новоукраинский Краснодарского края в огородах местных жителей были обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил кубанский оперштаб в Telegram-канале.

«В Крымском районе в результате отражения атаки БПЛА обломки аппаратов упали в огороды жителей в хуторе Новоукраинский», — говорится в сообщении.

Части дронов обнаружили по трем адресам. Во всех случаях дома и постройки повреждения не получили, пострадавших нет. Территории падения оцепили, на места прибыли сотрудники специальных служб.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали краснодарский города Славянск-на-Кубани. Затем глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Максим Бондаренко заявил о работе системы оповещения об опасности удара с воздуха.