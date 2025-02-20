РИА Новости: ВСУ активно готовятся к штурму Кинбурнской косы

Украинские военные готовятся к штурму Кинбурнской косы, находящейся под контролем группировки войск «Днепр». Об этом РИА Новости заявил источник в пророссийском подполье.

По словам собеседника агентства, украинские вооруженные формирования активно стягивают к береговой линии в Николаевской области безэкипажные катера. «На Крым на таких не пойдешь», — заметил он.

Ранее катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен российскими десантниками группировки «Днепр» возле Кинбурнской косы на западе Херсонской области.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о роли казаков в отражении десанта ВСУ на Кинбурнской косе. Он добавил, что российские военные вместе с казаками сорвали «очередную провокацию» Киева «с позором для ее авторов и исполнителей».