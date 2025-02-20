Посольство Израиля в России приспустило флаг в память о погибших заложниках

Посольство Израиля в России и дипмиссии по всему миру приспустили флаг в память о погибших в плену радикальнного палестинского движения ХАМАС заложниках, тела которых были возвращены этим утром. Об этом стало известно из заявдения, опубликованного в Telegram-канале посольства.

«Террористическая группировка ХАМАС удерживала тела четырех убитых заложников более 500 дней. Жертвы были живы, когда террористы похитили их из собственных домов. Возвращаются назад они уже после смерти», — говорится в сообщении.

Израильское посольство выразило соболезнования семьям погибших.

Ранее ХАМАС передало Красному Кресту тела погибших заложников. Уточняется, что это оказались четверо жителей кибуца Нир Оз.