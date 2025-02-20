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12:07, 20 февраля 2025Бывший СССР

Появились кадры уничтожения техники ВСУ «Искандером»

Появились кадры уничтожения техники ВСУ в Сумской области «Искандером»
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы России уничтожили 18 единиц техники и около 30 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Боромля в Сумской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Канал сообщает, что среди попавших под обстрел военных были польские наемники. Удар по крупному скоплению техники 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ был нанесен при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал об особенностях «Искандера». По его словам, ракетный комплекс может поражать цели, находящиеся на Западной Украине.

До этого стало известно, что в результате удара российских войск в Сумской области были уничтожены боевая машина и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня «Ольха» украинских войск, шесть боевых бронированных машин, восемь единиц легкового транспорта и две — грузового.

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