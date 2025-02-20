Появилось видео удара «Ланцета» по украинской технике в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения бронированной машины ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры уничтожения бронированной машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Очередная боевая бронированная машина ВСУ стала добычей наших дроноводов. Обнаруженная цель была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На кадрах, снятых с воздуха, видна едущая по дороге боевая машина. Затем камера зафиксировала взрыв.

Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео сброса трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по позициям бойцов Вооруженных сил Украины в Курской области.