Премьер Испании решил приехать на Украину и поддержать Зеленского

Премьер Испании Санчес заявил, что приедет на Украину поддержать Зеленского

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что приедет на Украину в понедельник, 24 февраля, чтобы поддержать президента страны Владимира Зеленского. Об этом испанский политик сообщил на своей странице в социальной сети X.

«В понедельник я буду в Киеве, чтобы подтвердить поддержку Испанией украинской демократии и президента Зеленского», — говорится в публикации.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Испания выступила против отправки европейских миротворческих сил на Украину. Германия, Италия и Польша также отказались отправлять своих солдат на украинскую территорию. За отправку миротворцев выступила Великобритания.