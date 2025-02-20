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17:07, 20 февраля 2025Мир

Президент Бразилии раскрыл позицию по отправке военных на Украину

Лула: Бразилия не отправит войска на Украину, но может миротворческую миссию
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ton Molina / Globallookpress.com

Бразилия не отправит войска на Украину, но может направить в страну свою «миротворческую миссию». С таким заявлением выступил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, его слова приводит портал G1.

«Бразилия не отправит войска, Бразилия отправит только миротворческую миссию. Бразилия готова сделать все, чтобы договориться о мире», — заявил лидер страны.

При этом Лула да Силва не уточнил, о каком формате миссии идет речь. Кроме того, он подчеркнул, что Бразилия выступает за мирные переговоры.

Ранее Луис Инасиу Лула да Силва рассказал о просьбе канцлера Германии Олафа Шольца продать Берлину оружие для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент Бразилии отказал Шольцу и подчеркнул, что не станет продавать оружие для уничтожения россиян. Он отметил, что выступает за мир, а Бразилия будет и в дальнейшем придерживаться нейтралитета.

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