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05:31, 20 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на идею разрешить прописываться в апартаментах

Депутат Разворотнева назвала спорной идею разрешить прописываться в апартаментах
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Идея разрешить россиянам прописываться в нежилых помещения, в частности в апартаментах, с точки зрения учета возможна, но с точки зрения предоставления социальных благ — нет, считает заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Смотря как мы понимаем прописку: самой прописки у нас нет, у нас есть регистрация. Регистрация у нас в том числе осуществляется в гостиницах. Конечно, мне кажется, в этом плане регистрировать нужно. Потому что вот во всех этих огромных комплексах живет куча народу. И мы совершенно не знаем, кто там живет. Это даже небезопасно», — отреагировала Разворотнева.

При этом депутат отметила, что если говорить о социальной инфраструктуре, например, устроить ребенка в ближайший садик или школу, прикрепиться к поликлинике, то речи об этом идти не может. Она объяснила, что апартаменты строились без расчета строительства социальных объектов.

Поэтому регистрация в смысле учета — да. Регистрация в смысле права на социальные блага какие-то, надбавки к пенсии — это нет

Светлана Разворотневазаместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Ранее стало известно, что кабмин рассматривает предложение МВД разрешить гражданам прописываться в нежилых помещения, в частности в апартаментах. По данным СМИ, власти допускают два варианта: признать апартаменты жильем или изменить правила постоянной регистрации.

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