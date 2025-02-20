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13:48, 20 февраля 2025Силовые структуры

Против бежавшего в США россиянина возбудили дело об оправдании терроризма

Уголовное дело об оправдании терроризма возбудили на бежавшего в США жителя ХМАО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении жителя Сургута Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, летом 2024 года мужчина разместил в одной из екатеринбургских групп в соцсети «ВКонтакте» комментарий, который дискредитировал Российскую армию и власть РФ, а также оправдывал действия нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Сейчас 54-летнему фигуранту грозит до семи лет колонии по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Сам он скрывается на территории США.

Ранее суд признал законным приговор экс-депутату Госдумы Илье Пономареву (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) за финансирование терроризма.

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