Против бежавшего в США россиянина возбудили дело об оправдании терроризма

Уголовное дело об оправдании терроризма возбудили на бежавшего в США жителя ХМАО

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении жителя Сургута Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, летом 2024 года мужчина разместил в одной из екатеринбургских групп в соцсети «ВКонтакте» комментарий, который дискредитировал Российскую армию и власть РФ, а также оправдывал действия нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Сейчас 54-летнему фигуранту грозит до семи лет колонии по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Сам он скрывается на территории США.

Ранее суд признал законным приговор экс-депутату Госдумы Илье Пономареву (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) за финансирование терроризма.