Суд признал законным приговор экс-депутату Госдумы Пономареву за финансирование терроризма

Приговор экс-депутату Госдумы в финансирование терроризма признали законным

Суд признал законным приговор экс-депутату Госдумы Илье Пономареву (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) за финансирование терроризма. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, апелляционный военный суд признал законным заочный приговор Пономареву по делу об оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о российской армии.

Суд лишил Пономарева права в течение четырех лет администрировать сайты. Его признали виновным по статьям 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») и 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ.

По версии следствия, с 5 по 17 марта 2022 года обвиняемый принимал участие онлайн в мероприятии, на котором «сообщил заведомо ложную информацию о Российской армии» и оправдывал террористическую деятельность.

Ранее сообщалось, что бывшего депутата Госдумы Пономарева заочно приговорили к 10 годам колонии.