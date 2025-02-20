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10:24, 20 февраля 2025Россия

Психолог раскрыла эмоциональные переживания эвакуированных жителей Курской области

ТАСС: У эвакуированных жителей Курской области отмечают высокий уровень тревоги
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

У эвакуированных жителей Курской области отмечают высокий уровень тревоги. Их эмоциональные переживания раскрыла психолог областной многопрофильной клинической больницы Виктория Шевченко, передает ТАСС.

По ее словам, чаще всего люди говорят, что у них после вынужденного отъезда из родного дома все нормально, но затем во время доверительной беседы могут раскрыться. «[И тогда] выявляются различные проблемы — высокий уровень тревоги, нарушение сна и аппетита, чувство вины, гнева, страх за будущее свое и близких», — отметила собеседница агентства.

Шевченко рассказала, что пережившие атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) жители приграничья теперь не выключают на ночь свет, просыпаются от незначительного шума, часто вспоминают события, которые им пришлось пережить за время до эвакуации.

«Несмотря на то что люди уже находятся далеко от зоны боевых действий, эмоционально они нуждаются в дополнительной безопасности», — заключила психолог.

Ранее в России появилась памятка для жен участников специальной военной операции (СВО) на Украине. По сути, россиянки получили инструкцию по общению с вернувшимися с фронта мужьями — в частности, им рекомендовали научиться слушать мужа, не критиковать, а также не подходить к нему резко со спины.

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