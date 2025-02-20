Раскрыто число избежавших заключения в колонии осужденных в 2024 году

Верховный суд РФ: В 2024 году 71% осужденных избежали заключения в колонии

В 2024 году суды назначили 71 процентам осужденных альтернативные наказания, не связанные с реальным лишением свободы, или применили положения об освобождении от наказания. Об этом сообщила председатель Верховного суда России Ирина Подносова в рамках совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, в 2024 году к реальному лишению свободы суд приговорил 29 процентов фигурантов, а 8 тысяч обвиняемых отправили на принудительное лечение.

Всего обвинительные приговоры вынесены в отношении 543 тысяч лиц. Дела прекращены в отношении 126 тысяч человек, среди них были оправданы 1,8 тысячи, отметила Подносова.

Ранее стало известно, что российские суды за прошлый год обратили в доход государства движимого и недвижимого имущества на сумму более 450 миллионов рублей.