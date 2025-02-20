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06:01, 20 февраля 2025Бывший СССР

Раскрыто отношение иностранных наемников к украинцам

Военный аналитик Киселев: Иностранные наемники ВСУ не доверяют украинцам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Иностранные наемники, сражающиеся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), не доверяют украинцам. Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

Он отметил, что, согласно данным подполья, иностранные солдаты не контактируют с местным населением. Кроме того, они опасаются отравлений, поэтому еду для них готовят доверенные лица.

Аналитик также сообщил, что иностранцы носят украинскую военную форму, чтобы не выделяться. «То есть наемники опасаются самих жителей Украины, которых они якобы защищают», — заключил он.

Ранее стало известно о массовом отъезде колумбийских наемников с Украины на фоне проблем у ВСУ. Отмечалось, что некоторые из бойцов пытались досрочно расторгнуть контракт.

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