Раскрыты гонорары Милоша Биковича

Продюсер Дворцов: Актер Милош Бикович получает от 3 миллионов рублей за съемку

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорары российского и сербского актера Милоша Биковича. Его слова приводит сайт «Страсти».

Продюсер считает, что Биковича можно считать «одним из самых популярных и востребованных артистов нашего времени». «Востребован он у многих режиссеров на съемочных площадках, в театрах и тому подобное. В рекламных контрактах его очень часто зовут участвовать. Гонорары у него немаленькие. В районе 3-4 миллионов рублей», — сказал Дворцов.

Ранее сообщалось, что сценарий российского фильма «Красный шелк» был изменен ради участия Милоша Биковича, сыгравшего в проекте главную роль.