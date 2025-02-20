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14:50, 20 февраля 2025Культура

Раскрыты гонорары Милоша Биковича

Продюсер Дворцов: Актер Милош Бикович получает от 3 миллионов рублей за съемку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорары российского и сербского актера Милоша Биковича. Его слова приводит сайт «Страсти».

Продюсер считает, что Биковича можно считать «одним из самых популярных и востребованных артистов нашего времени». «Востребован он у многих режиссеров на съемочных площадках, в театрах и тому подобное. В рекламных контрактах его очень часто зовут участвовать. Гонорары у него немаленькие. В районе 3-4 миллионов рублей», — сказал Дворцов.

Ранее сообщалось, что сценарий российского фильма «Красный шелк» был изменен ради участия Милоша Биковича, сыгравшего в проекте главную роль.

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