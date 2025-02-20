Россиян предупредили об опасных последствиях продажи криптовалюты

РБК: Продавцы криптовалюты рискуют попасть в мошенническую базу ЦБ

Легитимные клиенты российских банков рискуют оказаться в списке мошенников, который составляет Банк России. Об этом заявил руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов. Его процитировало РБК.

Он описал ситуацию, когда человек, желающий продать криптовалюту, находит покупателя, который оказывается мошенником. Последний рассчитывает расплатиться деньгами, которые он у кого-нибудь похитит.

«Жертве он дает реквизиты продавца криптовалюты и говорит, что это перевод на безопасный счет, ваши деньги там будут сохранены. В результате жертва теряет деньги. Продавец криптовалюты, получив деньги, не зная их природу, отдает криптовалюту мошеннику, совершая, как ему кажется, совершенно честную сделку», — рассказал Замиралов.

В итоге мошенник пропадает, а продавец «крипты» оказывается в списках ЦБ. Более того, есть риск, что на него заведут уголовное дело, так как пострадавшая сторона отправится в полицию и составит заявление.

Ранее Банк России поделился статистикой, согласно которой в 2024 году объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших банках РФ вырос до почти 13 миллиардов рублей.