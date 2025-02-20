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06:37, 20 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали не требующий выплаты банку кредит

Солдатенкова: Кредит с нарушением антифрода можно будет не возвращать банку
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

С 1 сентября 2025 года вступит в силу закон о периоде охлаждения при выдаче кредитов, в соответствии с которым можно будет не выплачивать заем, выданный с нарушением антимошеннических норм. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

При этом, указала эксперт, подобная возможность появляется только при возбуждении уголовного дела о хищении средств.

По словам Солдатенковой, новые меры могут повлиять на то, что доступность заемных средств для некоторых категорий россиян в моменте может снизиться. Кроме того, в период охлаждения от уже выданного продукта могут отказаться заемщики, которые просто передумали пользоваться деньгами, добавила аналитик.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина оценила долю «охлаждаемых» денежных переводов. По ее словам, крупные банки приостанавливают около 300 тысяч переводов в месяц.

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