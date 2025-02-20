Россиянин отправлял на Украину данные о дислокации Вооруженных сил в Крыму и сел на 18 лет

Житель Крыма получил 18 лет колонии за передачу Украине данных о ВС РФ

Верховный суд Республики Крым приговорил к 18 годам лишения свободы 32-летнего жителя Ленинского района, который передал украинской разведке данные о Вооруженных силах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что мужчина был противником проведения специальной военной операции. В июне 2023 года он через соцсети вступил в сообщество, контролируемое Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Крымчанин получил задание снять на фото и видео места дислокации Российской армии в Феодосии, а затем он отправил записи куратору и получил от него деньги. Его задержали сотрудники крымского управления ФСБ.

Ранее 20 февраля сообщалось, что Забайкальский краевой суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Читы за госизмену в интересах Украины.