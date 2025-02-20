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15:52, 20 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин попал в реанимацию после попытки сбежать из отдела полиции

В Петербурге мужчина попытался сбежать из отдела полиции и разбил голову
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 35-летний житель разбил голову во время попытки выбраться из отдела полиции. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, 19 февраля в полицию обратилась женщина с жалобой на неадекватное поведение своего сына. Мужчину доставили в отдел, оформили протокол об употреблении наркотиков и поместили в камеру. Однако тот стал биться головой о стену. В результате задержанному потребовалась медицинская помощь, в больнице его перевели в реанимацию. Состояние мужчины оценили как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Петербурге екатеринбургский музыкант Вадим Стройкин выпал из окна во время обыска.

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