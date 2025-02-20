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08:46, 20 февраля 2025Россия

Россиянка нашла мертвым сына-восьмиклассника

78.ru: Жительница Парголово нашла сына-восьмиклассника мертвым в квартире
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жительница поселка Парголово Санкт-Петербурга нашла сына-восьмиклассника мертвым в квартире. Об этом стало известно 78.ru.

По информации телеканала, 48-летняя россиянка вместе с подростком проживали на Тихоокеанской улице. Женщина обратилась в полицию и объяснила, что ее ребенок не дышит.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили по адресу 14-летнего школьника. Его труп направили судмедэкспертам.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в городе Всеволжск Ленинградской области полуголого 16-летнего школьника нашли лежащим в канаве на территории отеля. Его заметила прохожая и вызвала скорую помощь. Спасти юношу прибывшим медикам не удалось.

Правоохранители организовали проверку по факту произошедшего.

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