Россиянка нашла мертвым сына-восьмиклассника

78.ru: Жительница Парголово нашла сына-восьмиклассника мертвым в квартире

Жительница поселка Парголово Санкт-Петербурга нашла сына-восьмиклассника мертвым в квартире. Об этом стало известно 78.ru.

По информации телеканала, 48-летняя россиянка вместе с подростком проживали на Тихоокеанской улице. Женщина обратилась в полицию и объяснила, что ее ребенок не дышит.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили по адресу 14-летнего школьника. Его труп направили судмедэкспертам.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в городе Всеволжск Ленинградской области полуголого 16-летнего школьника нашли лежащим в канаве на территории отеля. Его заметила прохожая и вызвала скорую помощь. Спасти юношу прибывшим медикам не удалось.

Правоохранители организовали проверку по факту произошедшего.