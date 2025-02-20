Россиянка захотела купить квартиру и лишилась сбережений

Жительница Саратова решила купить квартиру у знакомого и лишилась 200 тыс. руб.

Жительница Саратова захотела купить квартиру у знакомого и лишилась своих сбережений. Об этом со ссылкой на главное управление МВД по региону сообщило издание «Версия Саратов».

40-летняя жительница Октябрьского района рассказала полиции, что в марте 2024 года знакомый ее мужа предложил приобрести у него квартиру. Та согласилась и 18 марта передала ему в качестве залога за объект 200 тысяч рублей, однако сразу после этого мужчина перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции допросили подозреваемого, ранее судимого 45-летнего жителя того же района, и выяснили, что тот потратил деньги на личные нужды. В данный момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Накануне стало известно, что аферисты споили томича ради квартиры за 2,2 миллиона рублей.