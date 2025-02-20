Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:19, 20 февраля 2025Экономика

Россиянка захотела купить квартиру и лишилась сбережений

Жительница Саратова решила купить квартиру у знакомого и лишилась 200 тыс. руб.
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жительница Саратова захотела купить квартиру у знакомого и лишилась своих сбережений. Об этом со ссылкой на главное управление МВД по региону сообщило издание «Версия Саратов».

40-летняя жительница Октябрьского района рассказала полиции, что в марте 2024 года знакомый ее мужа предложил приобрести у него квартиру. Та согласилась и 18 марта передала ему в качестве залога за объект 200 тысяч рублей, однако сразу после этого мужчина перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции допросили подозреваемого, ранее судимого 45-летнего жителя того же района, и выяснили, что тот потратил деньги на личные нужды. В данный момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Накануне стало известно, что аферисты споили томича ради квартиры за 2,2 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ накапливают войска у российской границы. Они могут готовиться к прорыву в Курской и Брянской областях

      Появились новые подробности о боях в Курской области

      Орбиту МКС подняли перед прибытием «Союза МС»

      Турция отказалась пускать в свое воздушное пространство самолет из России по одной причине

      Названо число потребителей услуг теневого бизнеса в России

      Врач призвала россиян пересмотреть отношение к алкоголю

      Белоруссия назвала милитаризацию у своих границ подготовкой к нападению

      Президент Бразилии дерзко ответил Шольцу на просьбы выручить ВСУ

      Сообщения о планах Трампа реализовать мечту Сталина объяснили

      Автомобиль Chery после столкновения со столбом разорвало пополам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше