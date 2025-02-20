Российская теннисистка рассказала об угрозах после поражения в 14 лет

Российская теннисистка Андреева рассказала об угрозах после поражения в 14 лет

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что получала угрозы после проигрыша в матче. Ее слова приводит Tennis.com.

«Когда мне было 14 и я играла один из первых турниров Международной федерации тенниса (ITF), после поражения получила сообщение: "Оглядывайся, потому что я тебя найду и отрежу руки"», — вспомнила спортсменка. При этом россиянка отметила, что никогда не чувствовала себя в опасности во время фотографирования с фанатами и подписи мячей, потому что рядом всегда находятся сотрудники службы безопасности.

17-летняя Андреева занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В паре с Дианой Шнайдер она стала серебряным призером Олимпийских игр-2024.

Ранее британка Эмма Радукану рассказала, что столкнулась с преследованием в общественном месте в Дубае (ОАЭ), где проходит турнир WTA. Позже она увидела сталкера на своем матче в первых рядах, заплакала и обратилась к судье на вышке. После этого организаторы вычислили преследователя и выгнали его с трибун, запретив посещение турниров под эгидой WTA до оценки степени угрозы с его стороны.