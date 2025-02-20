Российский «Форпост» станет ретранслятором

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Форпост» средней дальности станет военным ретранслятором. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Екатерина Згировская.
«Прошедший модернизацию российской комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Форпост" может выполнять функцию ретранслятора для обеспечения открытой и закрытой связи между подразделениями, находящимися в зоне его действия», — заявила собеседница агентства.
По ее словам, в настоящее время БПЛА полностью состоит из российских комплектующих, а сотрудники УЗГА занимаются постоянным улучшением его боевых возможностей.
В январе 2021-го газета «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщила, что для наведения оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» будут использоваться разведывательные БПЛА, в частности, «Форпост».