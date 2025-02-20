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16:25, 20 февраля 2025Наука и техника

Российский «Форпост» станет ретранслятором

Представитель УЗГА Згировская: БПЛА «Форпост» станет военным ретранслятором
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Форпост» средней дальности станет военным ретранслятором. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Екатерина Згировская.

«Прошедший модернизацию российской комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Форпост" может выполнять функцию ретранслятора для обеспечения открытой и закрытой связи между подразделениями, находящимися в зоне его действия», — заявила собеседница агентства.

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По ее словам, в настоящее время БПЛА полностью состоит из российских комплектующих, а сотрудники УЗГА занимаются постоянным улучшением его боевых возможностей.

В январе 2021-го газета «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщила, что для наведения оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» будут использоваться разведывательные БПЛА, в частности, «Форпост».

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