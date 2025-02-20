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01:48, 20 февраля 2025Россия

Российский разведчик показал брошенные ВСУ тела военных

Минобороны: ВСУ после штурма ВС России оставили тела военных и западное оружие
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Разведчик с позывным Гера показал последствия штурма российских военных в курском приграничье. Все, что осталось от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это брошенные тела солдат, западное оружие и большое количество боеприпасов, которые не успели использовать, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Разведчик также рассказал, что украинские военные прикрывались мирными жителями. «Гражданские? Издевались над ними, пугали их гранатами, что убьют, не убьют», — поведал Гера.

Он показал блиндаж, в котором находился противник, а также продемонстрировал американское оружие и пакет с патронами. «Все ведрами, сумками, все бросали, оставляли», — добавил разведчик.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска ударили по 17 бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в Курской области. Помимо того, российским военнослужащим удалось отразить две контратаки ВСУ.

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