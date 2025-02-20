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15:42, 20 февраля 2025Россия

Российский таксист закидал яйцами окна пассажирки из-за отказа встречаться

«112»: В Петербурге таксист закидал яйцами окна пассажирки из-за отказа
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге таксист закидал яйцами окна квартиры пассажирки из-за отказа встречаться, передает Telegram-канал «112».

По сведениям российского издания, горожанка воспользовалась услугами такси бизнес-класса. Во время поездки с девушкой водитель настойчиво пытался познакомиться. Все попытки с его стороны были проигнорированы.

Спустя некоторое время молодой человек стал забрасывать сообщениями пассажирку в соцсетях. Она заблокировала его, однако водитель не сдавался и начал атаковать девушку через банковское приложение.

Затем таксист стал звонить в домофон дома и пытаться вывести клиентку на разговор. Однако желаемого результата это не принесло, тогда россиянин купил упаковку яиц, подъехал к дому девушки и начал швырять ими в ее окна.

Пассажирка написала на надоедливого ухажера заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что таксист в Калуге кинул бутылку воды в голову пассажирке.

ЖЗЛ
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